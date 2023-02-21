Солопова Полина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пьяных Яков
Мать: Лукерья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саврухина Антонина
Отец ребёнка: Солопов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Клавдия
Отец ребёнка: Солопов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Татьяна
Отец ребёнка: Солопов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солопов Леонид
Отец ребёнка: Солопов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солопов ?
Смерть
Неизвестно