Солопова Полина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солопова Полина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пьяных Яков

Мать: Лукерья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саврухина Антонина

Отец ребёнка: Солопов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Клавдия

Отец ребёнка: Солопов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Татьяна

Отец ребёнка: Солопов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солопов Леонид

Отец ребёнка: Солопов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солопов ?

Смерть
Неизвестно
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