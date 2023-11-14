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Кистин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1906

Дочь: Афтаева Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Неизвестно Мария

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Креслова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистина Полина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистин Фëдор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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