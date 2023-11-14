Кистин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1906
Дочь: Афтаева Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Неизвестно Мария
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Креслова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистина Полина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно