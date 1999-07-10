Панова Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1923
Дата смерти10.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923
Отец: Панов Михаил Дмитриевич
Мать: Крейц Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
28.05.1952
Дочь: Сырова Лариса Петровна
Отец ребёнка: Сыров Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Сыров Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1999