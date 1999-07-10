Панова Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1923

Дата смерти

10.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1923

Отец: Панов Михаил Дмитриевич

Мать: Крейц Христина Яковлевна

Рождение ребёнка
28.05.1952

Дочь: Сырова Лариса Петровна

Отец ребёнка: Сыров Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Сыров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сыров Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыров Петр Михайлович

Смерть
10.07.1999
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