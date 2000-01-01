(Баранова) Акулина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баранова) Акулина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1939

Сын: Оленин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Оленин Сергей Иванович

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1941

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Оленин Сергей Иванович

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
11.08.1942

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Оленин Сергей Иванович

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
11.08.1942

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Оленин Сергей Иванович

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оленин Сергей Иванович

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