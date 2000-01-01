(Баранова) Акулина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1939
Сын: Оленин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Оленин Сергей Иванович
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1941
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Оленин Сергей Иванович
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
11.08.1942
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Оленин Сергей Иванович
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
11.08.1942
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Оленин Сергей Иванович
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Бракосочетание
Неизвестно