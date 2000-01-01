Барахоева (Барахоева?) Аксинья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1911
Сын: Барахоев Михаил Кирсанович
Отец ребёнка: Барахоев Кирсан Романович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Барахоев Спиридон Кирсанович
Отец ребёнка: Барахоев Кирсан Романович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария Кирсановна
Отец ребёнка: Барахоев Кирсан Романович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Елизавета Кирсановна
Отец ребёнка: Барахоев Кирсан Романович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Барахоев Григорий Кирсанович
Отец ребёнка: Барахоев Кирсан Романович