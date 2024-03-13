Лосенкова (Копыл) Ирина Александровна
Место рожденияс. Александровка, Варненский р-н, Челябинская обл.
Дата рождения01.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1991
с. Александровка, Варненский р-н, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
30.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондик Александр Валерьевич
Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
27.02.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосенков Василий Вениаминович
Челябинск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно