Лосенкова (Копыл) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосенкова (Копыл) Ирина Александровна

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Место рождения

с. Александровка, Варненский р-н, Челябинская обл.

Дата рождения

01.10.1991

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1991

Отец: Копыл Александр Петрович

Мать: Копыл Валентина Гавриловна

с. Александровка, Варненский р-н, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
30.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондик Александр Валерьевич

Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
27.02.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосенков Василий Вениаминович

Челябинск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосенков Василий Вениаминович

Развод
Неизвестно

Муж: Бондик Александр Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондик Александр Валерьевич

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