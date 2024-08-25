Чертова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Шеренгская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Чертов Фрол Семёнович
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Чертов Фрол Семёнович
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Чертов Фрол Семёнович
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Чертова Пелагея Фроловна
Отец ребёнка: Чертов Фрол Семёнович
ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Смерть
Неизвестно