Чертова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеренгская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Фрол Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чертов Степан Фролович

Отец ребёнка: Чертов Фрол Семёнович

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чертов Тимофей Фролович

Отец ребёнка: Чертов Фрол Семёнович

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чертов Семён Фролович

Отец ребёнка: Чертов Фрол Семёнович

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Чертова Пелагея Фроловна

Отец ребёнка: Чертов Фрол Семёнович

ГААО Фонд № 29. Оп.29. Д. 173 (исповедные росписи)
Смерть
Неизвестно

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