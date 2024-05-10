Новоселов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.?
Дочь: Новоселова Мила Владимировна
Мать ребёнка: Чухрей Наталья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чухрей Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
26.06.1990
Дочь: Новоселова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Чухрей Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
05.07.1993
Дочь: Новоселова Влада Владимировна
Мать ребёнка: Чухрей Наталья Антоновна