Новоселов Владимир 05.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новоселов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.?

Дочь: Новоселова Мила Владимировна

Мать ребёнка: Чухрей Наталья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чухрей Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
26.06.1990

Дочь: Новоселова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Чухрей Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
05.07.1993

Дочь: Новоселова Влада Владимировна

Мать ребёнка: Чухрей Наталья Антоновна

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