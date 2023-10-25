Хорис Игорь Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорис Павел Лаврентьевич
Мать: Хорис Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хорис Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорис Лариса Игоревна
Мать ребёнка: Хорис Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорис Валентина
Смерть
Неизвестно