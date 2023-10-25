Хорис Игорь Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорис Игорь Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорис Павел Лаврентьевич

Мать: Хорис Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорис Евгений Игоревич

Мать ребёнка: Хорис Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорис Лариса Игоревна

Мать ребёнка: Хорис Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорис Валентина

Смерть
Неизвестно
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