Матвеева (Шпакова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Сергей Влидимирович
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно