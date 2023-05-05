Матвеева (Шпакова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Шпакова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1941

Отец: Шпаков (Шпак) Иван Никифорович

Мать: Шпакова Валентина Хрисановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Сергей Влидимирович

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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