Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Федор Яковлев

Мать: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Иванов Большой

Мать ребёнка: Елена Елисеева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Елена Елисеева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Иванов меньшой

Мать ребёнка: Елена Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Елисеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
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