Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Федор Яковлев
Мать: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Елена Елисеева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Прокофий Иванов
Мать ребёнка: Елена Елисеева
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Елена Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Елисеева
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно