Неволин Ипполит Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти18.11.1811 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1805 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1806 ст.
Дочь: Неволина Татьяна Ипполитовна
Мать ребёнка: Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна
восприемниками были Ипполита брат родной Василий
Рождение ребёнка
29.11.1807 ст.
Сын: Неволин Савва Ипполитович
Мать ребёнка: Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
03.06.1809 ст.
Дочь: Неволина Акилина Ипполитовна
Мать ребёнка: Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна
Смерть
18.11.1811 ст.