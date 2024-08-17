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Неволин Ипполит Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

18.11.1811 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1805 ст.

Жена: Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1806 ст.

Дочь: Неволина Татьяна Ипполитовна

Мать ребёнка: Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемниками были Ипполита брат родной Василий
Рождение ребёнка
29.11.1807 ст.

Сын: Неволин Савва Ипполитович

Мать ребёнка: Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1809 ст.

Дочь: Неволина Акилина Ипполитовна

Мать ребёнка: Неволина (Рублева) Евдокия Кирилловна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
18.11.1811 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область

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