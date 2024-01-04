Милованкин Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованкин Яков Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1952

Отец: Милованкин Дмитрий Яковлевич

Мать: Милованкина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
23.10.1976

Дочь: Даниелян Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Милованкина Людмила Петровна

Рождение ребёнка
29.10.1978

Сын: Милованкин Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Милованкина Людмила Петровна

Рождение ребёнка
30.11.1982

Дочь: Антонова Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Милованкина Людмила Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1988

Дочь: Белоусова Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Милованкина Людмила Петровна

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