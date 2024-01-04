Милованкин Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1952
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1952
Рождение ребёнка
23.10.1976
Дочь: Даниелян Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Милованкина Людмила Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1978
Сын: Милованкин Валерий Яковлевич
Мать ребёнка: Милованкина Людмила Петровна
Рождение ребёнка
30.11.1982
Дочь: Антонова Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Милованкина Людмила Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1988
Дочь: Белоусова Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Милованкина Людмила Петровна