Халевин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1952
Отец: Халевин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Халевина ?
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Бабинцева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Халевина ?
Рождение ребёнка
30.03.1985
Сын: Халевин Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Халевина ?
Рождение ребёнка
Вычислено 14.09.1994
Дочь: Ситникова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Халевина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халевина ?
Место жительства
Неизвестно