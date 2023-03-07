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Халевин Анатолий Иванович

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Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1952

Отец: Халевин Иван Николаевич

Мать: Халевина Анна Емельяновна

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Халевина ?

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Бабинцева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Халевина ?

Рождение ребёнка
30.03.1985

Сын: Халевин Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Халевина ?

Рождение ребёнка
Вычислено 14.09.1994

Дочь: Ситникова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Халевина ?

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина ?

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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