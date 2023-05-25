Яков Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1753 по 1754 ст.
Дата смерти1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1753 по 1754 ст.
Отец: Савва Артамонович
Мать: Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1775 по 1776 ст.
Сын: Елисей Яковлевич
Мать ребёнка: Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
С 1785 по 1786 ст.
Сын: Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Настасья Семёновна
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Настасья Семёновна
Смерть
1818 ст.