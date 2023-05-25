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Яков Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1753 по 1754 ст.

Дата смерти

1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1753 по 1754 ст.

Отец: Савва Артамонович

Мать: Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1775 по 1776 ст.

Сын: Елисей Яковлевич

Мать ребёнка: Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
С 1785 по 1786 ст.

Сын: Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Настасья Семёновна

Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Настасья Семёновна

Смерть
1818 ст.

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