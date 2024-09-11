Яхонтова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхонтова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яхонтов Николай Петрович

Рождение ребёнка
До 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яхонтов Николай Петрович

Рождение ребёнка
До 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яхонтов Николай Петрович

Бракосочетание
До 1944

Муж: Яхонтов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

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