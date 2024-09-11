Яхонтова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1944
Рождение ребёнка
До 1944
Рождение ребёнка
До 1944
Бракосочетание
До 1944
Смерть
Неизвестно