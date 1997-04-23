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Батуев Василий Платонович

Место рождения

Коневское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

30.03.1911

Дата смерти

23.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911

Отец: Батуев Платон Никандрович

Мать: Батуева Мавра Григорьевна

Коневское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1937

Сын: Батуев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Батуева Мария Михайловна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1939

Дочь: Дуля Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Батуева Мария Михайловна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батуева Мария Михайловна

Смерть
23.04.1997
Санаторный, Верхняя Пышма, Свердловская область
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