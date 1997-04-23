Батуев Василий Платонович
Место рождения
Дата рождения30.03.1911
Дата смерти23.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1911
Рождение ребёнка
19.10.1937
Сын: Батуев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Батуева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.10.1939
Дочь: Дуля Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Батуева Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батуева Мария Михайловна
Смерть
23.04.1997
Санаторный, Верхняя Пышма, Свердловская область