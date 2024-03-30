Хрусталева (Марьина) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194
Сын: Хрусталев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
195
Дочь: Хрусталева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович
Рождение
27.09.1916
Рождение ребёнка
24.03.1937
Дочь: Хрусталева Альбина Сергеевна
Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
06.02.1939
Дочь: Ватолина Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович
Россия с.Китайский ключ Амурская область
Рождение ребёнка
1951
Сын: Хрусталев Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрусталева Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрусталева Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Хрусталев Сергей Никифорович
Смерть
Неизвестно