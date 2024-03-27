Назипов Хазей Назипович
Место рожденияТатарская АССР, Таканышский р-н
Дата рождения1914
Дата смерти01.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Залиев Мухаметназип Залялетдинович
Мать: Залиева Гамиля
Рождение ребёнка
?.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назипова Сагадат
Рождение ребёнка
05.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назипова Сагадат
Смерть
01.09.1983
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость