Эпов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1963

Дата смерти

15.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1963

Отец: Эпов Александр Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.09.2006

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