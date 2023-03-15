Галимьянов Фарит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимьянов Фарит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1985

Сын: Галимьянов Вадим Фаритович

Мать ребёнка: Галимьянова Альфия Маратовна

Рождение ребёнка
11.02.1987

Сын: Галимьянов Денис Фаритович

Мать ребёнка: Галимьянова Альфия Маратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимьянова Альфия Маратовна

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