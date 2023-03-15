Галимьянов Фарит
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1985
Сын: Галимьянов Вадим Фаритович
Мать ребёнка: Галимьянова Альфия Маратовна
Рождение ребёнка
11.02.1987
Сын: Галимьянов Денис Фаритович
Мать ребёнка: Галимьянова Альфия Маратовна
Бракосочетание
Неизвестно