Кресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Кресальная) Христина Федоровна
Отец ребёнка: Кресальный Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кресальный Алексей Федорович
Отец ребёнка: Кресальный Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кресальный Кузьма Федорович
Отец ребёнка: Кресальный Фёдор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно