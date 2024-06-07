Кресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна

Кресальная (Демиденко) Стефонида Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Кресальная) Христина Федоровна

Отец ребёнка: Кресальный Фёдор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кресальный Алексей Федорович

Отец ребёнка: Кресальный Фёдор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кресальный Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Кресальный Фёдор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.