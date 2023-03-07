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Клековкин Михей Галактионов

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Место рождения

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Клековкин Галактион Михайлов

Мать: Клековкина Софья Тимофеева

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Клековкин Тимофей Михеев

Мать ребёнка: не указана

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Клековкин Ипат Михеев

Мать ребёнка: не указана

займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Петра Сычугова, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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