Марина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1888
Муж: Емельян Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1890
Дочь: Наталия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
29.09.1892
Сын: Роман Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
14.09.1893
Дочь: София Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
07.11.1895
Дочь: Матрона Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Клавдия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
19.12.1898
Сын: Игнатий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
14.01.1900
Сын: Пётр Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
30.09.1902
Сын: Роман Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
12.03.1905
Сын: Никифор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
12.03.1905
Дочь: Александра Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
18.06.1906
Сын: Иоанн Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Рождение ребёнка
27.07.1907
Сын: Александр Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Герасимов
Смерть
Неизвестно