Марина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Михайлова

Марина Михайлова

avatar

Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.02.1888

Муж: Емельян Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1890

Дочь: Наталия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.09.1892

Сын: Роман Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1893

Дочь: София Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1895

Дочь: Матрона Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Клавдия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1898

Сын: Игнатий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Пётр Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1902

Сын: Роман Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1905

Сын: Никифор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1905

Дочь: Александра Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1906

Сын: Иоанн Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1907

Сын: Александр Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Герасимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close