Петров Василий Алексеевич
Место рожденияд. Новая Александровка Балаковского р-на Саратовской области
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиС 1937 по 1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
д. Новая Александровка Балаковского р-на Саратовской области
Рождение ребёнка
14.11.1924
Сын: Петров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Петрова Анна Андреевна
ст. Александровка Балаковский район Саратовская область
Смерть
С 1937 по 1947