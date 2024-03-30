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Петров Василий Алексеевич

Место рождения

д. Новая Александровка Балаковского р-на Саратовской области

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

С 1937 по 1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Новая Александровка Балаковского р-на Саратовской области
Рождение ребёнка
14.11.1924

Сын: Петров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Анна Андреевна

ст. Александровка Балаковский район Саратовская область
Смерть
С 1937 по 1947
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