Мицевич Леонид Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1903 ст.
Дочь: Мицевич Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Мицевич Евгения Васильевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Дворянский титул
С 1903 по 1905 ст.
На 1903 год - дворянин города Николаева Херсонской губернии. На 1905 год - потомственный дворянин Херсонской губернии.
Рождение ребёнка
15.01.1905 ст.
Сын: Мицевич Александр Леонидович
Мать ребёнка: Мицевич Евгения Васильевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно