Донченко (Белякова) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1949
Рождение ребёнка
15.03.1974
Дочь: Копылова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Копылов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1983
Дочь: Чернышова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Копылов Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно