Донченко (Белякова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донченко (Белякова) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1949

Отец: Беляков Александр Алексеевич

Мать: Белякова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
15.03.1974

Дочь: Копылова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Копылов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1983

Дочь: Чернышова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Копылов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донченко Борис Ивановович

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