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Шеренок Михаил Васильевич

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Место рождения

Нежихов, Савичская волость, Речицкий уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

09.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежихов, Савичская волость, Речицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеранок Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеранок Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеранок Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеранок Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеранок Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шеранок Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна

Нежихов, Савичская волость, Речицкий уезд
д. Нежихов, Брагинский р-н, Полесская область, БССР
Смерть
09.09.1943
Погиб в 09.09.1943 году. Место гибели Чёрный лес. Брагинский р-н, Полесской обл. Далее был перезахоронен в братскую могилу в г. Комарин Брагинского района .

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