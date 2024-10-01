Шеренок Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти09.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеранок Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеранок Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеранок Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеранок Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шеранок Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шеранок Акулина Антоновна
д. Нежихов, Брагинский р-н, Полесская область, БССР
Смерть
09.09.1943
Погиб в 09.09.1943 году. Место гибели Чёрный лес. Брагинский р-н, Полесской обл. Далее был перезахоронен в братскую могилу в г. Комарин Брагинского района .