Валишина Шамсикамар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валишин Сахиулла
д.Иткучуково, Мелеузовский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Иткучуково, Мелеузовский район, БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Иткучуково, Мелеузовский район, БАССР