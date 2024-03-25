Никитина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Никитин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Никитин Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно