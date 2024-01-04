Романенко (Яковлева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко (Яковлева) Татьяна Васильевна

Романенко (Яковлева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Василий

Мать: Яковлева Анна Авенировна

Рождение ребёнка
08.12.1974

Сын: Романенко Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: Романенко Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Романенко Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Романенко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Дмитрий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close