Романенко (Яковлева) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Василий
Мать: Яковлева Анна Авенировна
Рождение ребёнка
08.12.1974
Сын: Романенко Виталий Дмитриевич
Отец ребёнка: Романенко Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Романенко Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Романенко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романенко Дмитрий