Церковников Василий Дементеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1910
Дата смерти06.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1910
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Серебрякова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Церковникова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Церковникова Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1983
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область