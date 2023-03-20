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Церковников Василий Дементеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1910

Дата смерти

06.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1910

Отец: Дементий Антонович Дометий Антонович

Мать: Церковникова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Серебрякова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Церковникова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Церковникова Наталья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Церковникова Наталья Ефимовна

Смерть
06.11.1983
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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