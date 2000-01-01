Сорокин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1967
Сын: Сорокин Олег Владимирович
Мать ребёнка: Сорокина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
08.05.1974
Сын: Сорокин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Сорокина Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно