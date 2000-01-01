Сорокин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Владимир

Сорокин Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1967

Сын: Сорокин Олег Владимирович

Мать ребёнка: Сорокина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1974

Сын: Сорокин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Сорокина Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Галина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close