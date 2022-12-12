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Баранов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1957

Отец: Баранов Петр ?

Мать: Баранова ? ?

Рождение ребёнка
30.09.1982

Дочь: Губарь Яна Александровна

Мать ребёнка: Баранова Вера Петровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.12.1985

Сын: Баранов Александр Александрович

Мать ребёнка: Баранова Вера Петровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Вера Петровна

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