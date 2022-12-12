Баранов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1957
Отец: Баранов Петр ?
Мать: Баранова ? ?
Рождение ребёнка
30.09.1982
Дочь: Губарь Яна Александровна
Мать ребёнка: Баранова Вера Петровна
Рождение ребёнка
05.12.1985
Сын: Баранов Александр Александрович
Мать ребёнка: Баранова Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Вера Петровна