Просинья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просинья Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор

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