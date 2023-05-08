Просинья Фроловна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор