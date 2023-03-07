Баландина (Васкиварова) Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1888 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1888 ст.
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Ильинская церковь, запись №-41
Рождение ребёнка
20.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович
Рождение ребёнка
08.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович
Рождение ребёнка
05.11.1912 ст.
Дочь: Баландина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович
Рождение ребёнка
09.02.1914 ст.
Дочь: Баландина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович
Рождение ребёнка
13.07.1917 ст.
Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович
Смерть
После 1917