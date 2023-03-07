Баландина (Васкиварова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина (Васкиварова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

15.09.1888 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1888 ст.

Отец: Васкиваров Андрей Васильевич

Мать: Васкиварова Евдокия Яковлевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Муж: Баландин Иван Александрович

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь, запись №-41
Рождение ребёнка
20.07.1909 ст.

Сын: Баландин Илья Иванович

Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1910 ст.

Сын: Баландин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1912 ст.

Дочь: Баландина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1914 ст.

Дочь: Баландина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1917 ст.

Сын: Баландин Борис Иванович

Отец ребёнка: Баландин Иван Александрович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1917
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