Богданов Сафа Вафиевич
Место рожденияс.Буриказганово.Башкирия
Дата рождения15.03.1912
Дата смерти09.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912
Развод
Неизвестно
Жена: Богданова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аглиуллина (Богданова) Минжиян
Мать ребёнка: Богданова ?
Военная награда
Неизвестно
Богданов Сафа Вафаевич гв. ефрейтор Дата рождения __.__.1912 Место призыва Минусинский РВК, Красноярский край, Минусинский р-н Воинская часть 175 гв. артминп 4 гв. кд Дата поступления на службу 27.08.... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1932
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1935
Жена: Богданова ?
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
01.06.1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
11.02.1947
Рождение ребёнка
22.12.1948
Рождение ребёнка
01.04.1955
Рождение ребёнка
18.04.1957
Смерть
09.01.1994
Похороны
Неизвестно