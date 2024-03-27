Богданов Сафа Вафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Сафа Вафиевич

Место рождения

с.Буриказганово.Башкирия

Дата рождения

15.03.1912

Дата смерти

09.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1912

Отец: Богданов Ахметсафа М-Шаихов

Мать: (Шангареева) Гульжиян Шангареевна

Развод
Неизвестно

Жена: Богданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аглиуллина (Богданова) Минжиян

Мать ребёнка: Богданова ?

Военная награда
Неизвестно
Богданов Сафа Вафаевич гв. ефрейтор Дата рождения __.__.1912 Место призыва Минусинский РВК, Красноярский край, Минусинский р-н Воинская часть 175 гв. артминп 4 гв. кд Дата поступления на службу 27.08.... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1935

Жена: Богданова ?

Бракосочетание
1935

Жена: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Рождение ребёнка
01.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Рождение ребёнка
11.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Рождение ребёнка
22.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Рождение ребёнка
01.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Рождение ребёнка
18.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Халикова) Минигаян Бадретдиновна

Смерть
09.01.1994
Похороны
Неизвестно

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