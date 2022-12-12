Антонов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Александр Александрович

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1860
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1938
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1938
Кострома, город Кострома, Костромская область
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