Панин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Василий Степанович

Место рождения

Хохол, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.10.1935

Дата смерти

02.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохол, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.07.2019
Москва, город федерального значения Москва
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