Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Панин Василий Степанович
Панин Василий Степанович
Написать автору
Место рождения
Хохол
, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
19.10.1935
Дата смерти
02.07.2019
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Хохол
, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.07.2019
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия