Наседкин Моисей Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкин Моисей Селиверстович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

02.09.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1875 ст.

Отец: Наседкин Селиверст Павлович

Мать: Наседкина Вера Николаевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.

Дочь: Дарья Моисеевна

Мать ребёнка: Наседкина Дарья Агаповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.11.1900 ст.

Сын: Наседкин Иннокентий Моисеевич

Мать ребёнка: Наседкина Дарья Агаповна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
09.07.1902 ст.

Жена: Наседкина Анисия Даниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.

Дочь: Ульяна Моисеевна

Мать ребёнка: Наседкина Анисия Даниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.

Сын: Наседкин Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Наседкина Анисия Даниловна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Дарья Агаповна

Смерть
Неизвестно
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