Наседкин Моисей Селиверстович
Место рождения
Дата рождения02.09.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1875 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.
Дочь: Дарья Моисеевна
Мать ребёнка: Наседкина Дарья Агаповна
Рождение ребёнка
23.11.1900 ст.
Сын: Наседкин Иннокентий Моисеевич
Мать ребёнка: Наседкина Дарья Агаповна
Бракосочетание
09.07.1902 ст.
Рождение ребёнка
27.07.1902 ст.
Дочь: Ульяна Моисеевна
Мать ребёнка: Наседкина Анисия Даниловна
Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.
Сын: Наседкин Василий Моисеевич
Мать ребёнка: Наседкина Анисия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наседкина Дарья Агаповна
Смерть
Неизвестно