Соломахина Марина Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1880
Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1882
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович
близнец Ермила
Рождение ребёнка
05.01.1882
Сын: Соломахин Ермил Алексеевич
Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович
близнец Татьяны
Рождение ребёнка
21.05.1892
Сын: Соломахин Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1900
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно