Соломахина Марина Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Марина Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1880

Сын: Соломахин Петр Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1882

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
близнец Ермила
Рождение ребёнка
05.01.1882

Сын: Соломахин Ермил Алексеевич

Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
близнец Татьяны
Рождение ребёнка
21.05.1892

Сын: Соломахин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.02.1900

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Соломахин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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