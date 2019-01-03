Мухаметшин Ульфат Валиевич
Место рожденияд.Атяшево, Фёдоровский район, БАССР
Дата рождения16.03.1957
Дата смерти03.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Атяшево, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
06.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Атяшево, Фёдоровский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2019
д.Атяшево, Фёдоровский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Атяшево, Фёдоровский район, РБ, РФ