Мухаметшин Ульфат Валиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметшин Ульфат Валиевич

Мухаметшин Ульфат Валиевич

Место рождения

д.Атяшево, Фёдоровский район, БАССР

Дата рождения

16.03.1957

Дата смерти

03.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Атяшево, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
09.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Атяшево, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
06.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Атяшево, Фёдоровский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2019
д.Атяшево, Фёдоровский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Атяшево, Фёдоровский район, РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close