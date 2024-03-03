Метлёва (Канунникова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1960
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960
Отец: Канунников Виктор Леонидович
Мать: не указана
две дочери, живёт в Чите
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1982
Дочь: Меланич (Метлёва) Виктория Алексадровна
Отец ребёнка: Метлёв Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
13.11.1987
Дочь: Метлёва Евгения Александровна
Отец ребёнка: Метлёв Александр Анатольевич