Метлёва (Канунникова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетлёва (Канунникова) Наталья Викторовна

Метлёва (Канунникова) Наталья Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960

Отец: Канунников Виктор Леонидович

Мать: не указана

две дочери, живёт в Чите
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метлёв Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
04.06.1982

Дочь: Меланич (Метлёва) Виктория Алексадровна

Отец ребёнка: Метлёв Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
13.11.1987

Дочь: Метлёва Евгения Александровна

Отец ребёнка: Метлёв Александр Анатольевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.