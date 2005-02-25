Осадчая (Токарь) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1907
Дата смерти25.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1907
Отец: Токарь Макар
Мать: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осадчий Федот
Рождение ребёнка
21.08.1936
Сын: Осадчий Геннадий
Отец ребёнка: Осадчий Федот
Синельниково, Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
28.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчий Федот
Смерть
25.02.2005
Джанкой
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Джанкой