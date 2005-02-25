Осадчая (Токарь) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчая (Токарь) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1907

Дата смерти

25.02.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1907

Отец: Токарь Макар

Мать: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчий Федот

Рождение ребёнка
21.08.1936

Сын: Осадчий Геннадий

Отец ребёнка: Осадчий Федот

Синельниково, Днепропетровской обл.
Рождение ребёнка
28.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчий Федот

Смерть
25.02.2005
Джанкой
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Джанкой

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