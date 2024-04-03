Сафронова (Забодаева) Пелагея Ивановна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова (Забодаева) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Иван

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Ххх Степан

Рождение ребёнка
05.03.1934

Дочь: (Сафронова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Сафронов Ххх Степан

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Ххх Степан

Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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