Сафронова (Забодаева) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафронов Ххх Степан
Рождение ребёнка
05.03.1934
Дочь: (Сафронова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Сафронов Ххх Степан
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Ххх Степан
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.