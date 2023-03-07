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(Коврижных) Антонина
(Коврижных) Антонина
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Место рождения
Коврижская 2-я
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1902
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коврижных Степан (Стефан) Трофимович
1860 г.р.
Мать
Коврижных (Лобанова) Арина (Ирина) Саввовна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Коврижных Степан (Стефан) Трофимович
Мать:
Коврижных Арина (Ирина) Саввовна
Коврижская 2-я
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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