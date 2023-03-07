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(Коврижных) Антонина

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Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович

Мать: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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