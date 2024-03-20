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Lieberman (Reefer) Beatrice «Bea»
Lieberman (Reefer) Beatrice «Bea»
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Древо
Место рождения
Missouri
Дата рождения
18.10.1877
Дата смерти
1960
Пол
Женский
Отец
Reefer Max Charles
1848 г.р.
Мать
(Cohen) Marie
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1877
Отец:
Reefer Max Charles
Мать:
Marie
Missouri
Смерть
1960
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