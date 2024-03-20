Lieberman (Reefer) Beatrice «Bea» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lieberman (Reefer) Beatrice «Bea»

Место рождения

Missouri

Дата рождения

18.10.1877

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1877

Отец: Reefer Max Charles

Мать: Marie

Missouri
Смерть
1960
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