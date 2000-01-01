Щедрин Сергей Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щедрин Сергей Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна Щедрина

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Толкач Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна Щедрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна Щедрина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна Щедрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щедрин Егор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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