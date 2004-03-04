Муравьев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1934
Дата смерти04.03.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934
Отец: Муравьев Петр Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Муравьев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1964
Дочь: Филозова (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.03.2004