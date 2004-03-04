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Муравьев Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1934

Дата смерти

04.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934

Отец: Муравьев Петр Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Муравьев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1964

Дочь: Филозова (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.03.2004

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