Татьяна Ефимовна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкидыш непонятно
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно