Татьяна Ефимовна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ефимовна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкидыш непонятно

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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